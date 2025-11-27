27 de novembro de 2025
PASSOU MAL

Após AVC no velório da mulher, vereador de Taubaté está ‘estável’

Por Xandu Alves | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vereador de Taubaté, Alberto Barreto teve um AVC no velório da mulher
Vereador de Taubaté, Alberto Barreto teve um AVC no velório da mulher

O vereador de Taubaté Alberto Barreto (PRD), 52 anos, que passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, 61 anos, está “consciente e estável” e segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Taubaté, após um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Maria Angélica morreu na terça-feira (25) e foi velada na quarta (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, em Taubaté.

Segundo assessores, Barreto passou mal durante o velório, no período da noite, e foi levado para o Hospital Regional de Taubaté. Ele continua na UTI e segue estável.

O vereador passa por bateria de exames para descobrir o grau de lesão do AVC, que a princípio é tratado como de gravidade média, sem sequelas aparentes. Ainda não há indicação de cirurgia. O parlamentar segue internado para acompanhamento do quadro clínico. Caso se confirme a menor gravidade do AVC, ainda segundo assessores, Barreto poderá ter alta nos próximos dias.

Barreto está em seu segundo mandato e atua como líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara de Taubaté. Ele foi presidente do Legislativo na gestão anterior, entre 2023 e 2024.

Após perder a mulher, o vereador publicou um relato emocionado nas redes sociais: “Amor da minha vida! Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos”.

