O vereador de Taubaté Alberto Barreto (PRD), 52 anos, que passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, 61 anos, está “consciente e estável” e segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Taubaté, após um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Maria Angélica morreu na terça-feira (25) e foi velada na quarta (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, em Taubaté.
Segundo assessores, Barreto passou mal durante o velório, no período da noite, e foi levado para o Hospital Regional de Taubaté. Ele continua na UTI e segue estável.
O vereador passa por bateria de exames para descobrir o grau de lesão do AVC, que a princípio é tratado como de gravidade média, sem sequelas aparentes. Ainda não há indicação de cirurgia. O parlamentar segue internado para acompanhamento do quadro clínico. Caso se confirme a menor gravidade do AVC, ainda segundo assessores, Barreto poderá ter alta nos próximos dias.
Barreto está em seu segundo mandato e atua como líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara de Taubaté. Ele foi presidente do Legislativo na gestão anterior, entre 2023 e 2024.
Após perder a mulher, o vereador publicou um relato emocionado nas redes sociais: “Amor da minha vida! Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos”.