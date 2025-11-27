A Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer ruas de São José dos Campos nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, levando luzes, música e o clima natalino para diversas regiões da cidade. O tradicional desfile de caminhões iluminados da marca terá saída no Shopping Oriente, na rua Andorra, na região sul.
Após a saída, o comboio passará pelas ruas do Rosário, Mar del Plata, Sumatra, Marco Túlio Cícero, Julio Cézar, um trecho da George Washington e seguirá pelas ruas Tottoni, Sol Nascente, Shigemasa Ota e Lagoa da Prata.
Em seguida, fará o retorno na avenida Andrômeda, seguindo sentido Via Dutra, até o Vale Sul Shopping, e depois fazendo o retorno sob a marginal da Dutra e subindo a avenida Deputado Benedito Matarazzo.
O trajeto continua pelo Anel Viário, entrando na avenida Jorge Zarur, passando por debaixo da ponte estaiada e subindo a avenida São João em direção ao Jardim Aquarius, com retorno próximo ao Torii, na avenida Cassiano Ricardo com a rua Armando de Oliveira Cobra. Diferente dos outros anos, a carreata não entra no bairro.
Trajeto de volta.
Na volta, o comboio passa novamente pela ponte estaiada, segue pela avenida São João sentido Esplanada, entra na rua Madre de Paula, avenida Nove de Julho, Euclides Miragaia, avenida João Guilhermino, avenida Nelson D’Ávila e atravessa o centro da cidade, passando pela Sebastião Humel, sentido Jardim Paulista.
Vai passar pelo viaduto Prof. Everaldo Passos por cima da via “Fundo do Vale”, subir a rua Martins Fontes, avenida Brasil, rua Riachuelo, rua Genésia Barardinelli Tarantino, rua Nair Toledo de Mira, avenida Juscelino Kubitschek até o viaduto da Vista Verde.
A caravana segue pela avenida Pedro Friggi, entra na Tancredo Neves e encerra na companhia da Coca-Cola, no Jardim Americano, ponto final do percurso.
Durante o trajeto, os caminhões iluminados passarão também próximo ao Vale Sul Shopping, praça do Torii, ponte estaiada e pela praça Afonso Pena, locais onde o público costuma se concentrar para assistir à passagem do comboio natalino.
A Caravana da Coca-Cola é um dos momentos mais aguardados do fim de ano em São José dos Campos.