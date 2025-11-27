A Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer ruas de São José dos Campos nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, levando luzes, música e o clima natalino para diversas regiões da cidade. O tradicional desfile de caminhões iluminados da marca terá saída no Shopping Oriente, na rua Andorra, na região sul.

Após a saída, o comboio passará pelas ruas do Rosário, Mar del Plata, Sumatra, Marco Túlio Cícero, Julio Cézar, um trecho da George Washington e seguirá pelas ruas Tottoni, Sol Nascente, Shigemasa Ota e Lagoa da Prata.