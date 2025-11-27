Criado em São José dos Campos, o Grupo Oscar Calçados, que conta com mais de 186 unidades em diferentes cidades do país, fará sua campanha de Black Friday com ofertas que prometem movimentar o aplicativo, e-commerce e as lojas físicas da rede. Voltada para os públicos feminino, masculino e infantil, a ação reúne produtos selecionados com descontos de até 80%.

A partir de 24 de novembro, as lojas físicas do grupo deram início à campanha de Black Friday, com descontos de até 70% em diversos produtos, além de condições especiais de pagamento.