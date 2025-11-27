Criado em São José dos Campos, o Grupo Oscar Calçados, que conta com mais de 186 unidades em diferentes cidades do país, fará sua campanha de Black Friday com ofertas que prometem movimentar o aplicativo, e-commerce e as lojas físicas da rede. Voltada para os públicos feminino, masculino e infantil, a ação reúne produtos selecionados com descontos de até 80%.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A partir de 24 de novembro, as lojas físicas do grupo deram início à campanha de Black Friday, com descontos de até 70% em diversos produtos, além de condições especiais de pagamento.
Nas lojas Oscar Calçados e Carioca Calçados, nas compras com os cartões Oscar FestCard e Carioca FestCard, os clientes terão até 70 dias para começar a pagar. O pagamento pode ser dividido em até 12 vezes fixas.
Na Paquetá e Gaston Calçados, em compras feitas com cartões próprios das lojas, o prazo para início de pagamento pode chegar a até 90 dias ou parcelamento em até 8 vezes fixas.
Black Friday digital.
Até o dia 30 de novembro, o e-commerce das marcas Oscar Calçados, Paquetá Calçados e Paquetá Esportes realizam a Semana da Black, com descontos de até 80% e mais de meio milhão de pares em promoção.
Durante a campanha, os clientes que fizerem suas compras pelos canais digitais terão frete grátis nos pedidos acima de R$ 299,90 (válido para as regiões Sul e Sudeste), além de parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito nas compras acima de R$ 300.
Para tornar a experiência de compra ainda mais especial, as marcas oferecerão atendimento personalizado via WhatsApp e ofertas relâmpago no aplicativo Oscar, cupom de primeira compra, entre outras ações exclusivas do grupo.
“Queremos tornar a experiência de compra de nossos clientes ainda mais significativa, combinando grandes descontos e ações de encantamento, sobretudo em um período tão importante e tão movimentado como é a Black Friday. Estamos muito confiantes com o sucesso desta estratégia”, disse Renan Constantino, sócio-diretor do Grupo Oscar.
Para a semana da Black Friday, o Grupo Oscar projeta um crescimento de 30% no e-commerce e aplicativo e 10% em suas lojas, impulsionado por suas vendas nos canais físico e online.