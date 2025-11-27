O vereador de Taubaté Alberto Barreto (PRD), 52 anos, passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, 61 anos, e foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Taubaté, após ter tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Maria Angélica morreu na terça-feira (25) e foi velada na quarta (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, em Taubaté.
Segundo assessores, Barreto passou mal durante o velório, no período da noite, e foi levado para o Hospital Regional de Taubaté. Ele está na UTI, mas consciente e estável. O vereador passa por bateria de exames para descobrir o grau de lesão do AVC, que a princípio é tratado como de gravidade média, sem sequelas aparentes.
Caso se confirme a menor gravidade do AVC, ainda segundo assessores, Barreto poderá ter alta nos próximos dias. Ele está em seu segundo mandato e é líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara de Taubaté. Foi presidente do Legislativo no biênio 2023-2024.
Nesta quarta, após perder a mulher, Barreto publicou um relato emocionado nas redes sociais. “Amor da minha vida! Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos.”