27 de novembro de 2025
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TAUBATÉ

Vereador de Taubaté tem AVC em velório da mulher e vai para a UTI

Por Xandu Alves | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vereador Alberto Barreto ao lado da mulher, Maria Angélica Pavan, que morreu nessa terça-feira
Vereador Alberto Barreto ao lado da mulher, Maria Angélica Pavan, que morreu nessa terça-feira

O vereador de Taubaté Alberto Barreto (PRD), 52 anos, passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, 61 anos, e foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Taubaté, após ter tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Maria Angélica morreu na terça-feira (25) e foi velada na quarta (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, em Taubaté.

Segundo assessores, Barreto passou mal durante o velório, no período da noite, e foi levado para o Hospital Regional de Taubaté. Ele está na UTI, mas consciente e estável. O vereador passa por bateria de exames para descobrir o grau de lesão do AVC, que a princípio é tratado como de gravidade média, sem sequelas aparentes.

Caso se confirme a menor gravidade do AVC, ainda segundo assessores, Barreto poderá ter alta nos próximos dias. Ele está em seu segundo mandato e é líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara de Taubaté. Foi presidente do Legislativo no biênio 2023-2024.

Nesta quarta, após perder a mulher, Barreto publicou um relato emocionado nas redes sociais. “Amor da minha vida! Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos.”

