O vereador de Taubaté Alberto Barreto (PRD), 52 anos, passou mal durante o velório da esposa, Maria Angélica Pavan, 61 anos, e foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Taubaté, após ter tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Maria Angélica morreu na terça-feira (25) e foi velada na quarta (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, em Taubaté.