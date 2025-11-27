Um vídeo obtido por OVALE mostra Gabriel Alves Vitor, 28 anos, momentos antes de morrer perto do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos.
Ele estava morto em um colchão, na manhã de quarta-feira (19), enquanto um trator realizava a remoção de entulhos próximo ao PEV. Na ocasião, a equipe de resgate confirmou o óbito no local.
Segundo familiares, o vídeo mostra que Gabriel foi encontrado vivo e pediu socorro após ter sido atingido pelo trator, de forma acidental. Os parentes alegam que o trator teria atingido Gabriel e provocado os ferimentos que resultaram na morte. Ele teria agonizado no local antes de morrer, como mostra o vídeo. A família acredita que o caso trata-se de uma morte acidental, e não criminosa.
“Foi um acidente mesmo. [O operador da máquina] não teve culpa. Gabriel estava no colchão. O homem fazia o serviço dele. Não procuramos a prefeitura e nem vamos abrir processo, porque sabemos que ele estava lá porque queria. Chorei muito”, disse a irmã de Gabriel, a auxiliar de cozinha Aline Alves Vitor, 33 anos.
Ela ressaltou que o irmão foi encontrado com vida, pediu socorro, agonizou e não sobreviveu. “Não queremos culpar ninguém. Para a gente está encerrado”, afirmou.
Segundo ela, Gabriel teria gritado por socorro e pedido ajuda, dizendo que iria morrer, enquanto permanecia no local aguardando atendimento. Quando o socorro chegou, Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Civil de São José dos Campos investiga o caso para esclarecer as reais circunstâncias da morte, registrada como suspeita. Apura-se falha operacional, omissão ou outro tipo de responsabilidade.