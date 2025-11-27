Um vídeo obtido por OVALE mostra Gabriel Alves Vitor, 28 anos, momentos antes de morrer perto do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos.

Ele estava morto em um colchão, na manhã de quarta-feira (19), enquanto um trator realizava a remoção de entulhos próximo ao PEV. Na ocasião, a equipe de resgate confirmou o óbito no local.