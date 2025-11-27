A história do Sítio do Picapau Amarelo ganha um novo capítulo com a missão de educar para a prevenção. O livro infantojuvenil "Pedrinho e Narizinho – Amigos da Defesa Civil", de autoria de André Barreto, será lançado na sexta-feira (28), com o objetivo de inserir a temática de prevenção de riscos no conteúdo pedagógico das escolas municipais. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente aos estudantes.
O projeto une literatura e educação com o conteúdo inspirado no universo de Monteiro Lobato, trazendo uma releitura do Sítio do Picapau Amarelo, onde os personagens Pedrinho e Narizinho vivem uma aventura que ressalta a importância da Defesa Civil.
"O nosso objetivo é formar cidadãos mais conscientes e preparados para agir diante de situações de risco", explica o autor André Barreto.
Natural de Monteiro Lobato (SP), André Barreto é escritor, jornalista e pesquisador dedicado à história, cultura e folclore do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. Ele se destaca por desenvolver projetos e materiais pedagógicos personalizados com foco em temas como história, meio ambiente, cultura de paz, combate ao bullying e formação de novos leitores.
O lançamento oficial ocorrerá durante a 8ª Feira do Jovem Empreendedor, onde também serão realizadas homenagens à Defesa Civil Estadual e Municipal, em reconhecimento ao trabalho essencial que realizam.
A Feira acontece na sexta-feira (28), a partir das 8h, na Praça Deputado Cunha Bueno, Centro, Monteiro Lobato.