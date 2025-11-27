A história do Sítio do Picapau Amarelo ganha um novo capítulo com a missão de educar para a prevenção. O livro infantojuvenil "Pedrinho e Narizinho – Amigos da Defesa Civil", de autoria de André Barreto, será lançado na sexta-feira (28), com o objetivo de inserir a temática de prevenção de riscos no conteúdo pedagógico das escolas municipais. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente aos estudantes.

O projeto une literatura e educação com o conteúdo inspirado no universo de Monteiro Lobato, trazendo uma releitura do Sítio do Picapau Amarelo, onde os personagens Pedrinho e Narizinho vivem uma aventura que ressalta a importância da Defesa Civil.

