Ubiratan Brasil, jornalista conhecido como Bira Brasil, é um dos convidados da 58ª Semana Cassiano Ricardo, que acontece no sábado (29), a partir das 9h30, na sala de leitura do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. A programação é parte integrante da Flim (Festa Lítero Musical).

Com a palestra intitulada "O Resgate dos Grandes Nomes da Literatura Brasileira", Bira quer trazer ao público a relevância de autores fundamentais que, por diversos motivos, foram em algum momento esquecidos, citando nomes como Rosário Fusco, Lima Barreto e Oswald de Andrade. A proposta é promover um debate aprofundado sobre o ciclo de notoriedade e esquecimento na literatura brasileira, analisando por que alguns escritores são reconhecidos em vida e depois deixados de lado, e também o inverso, autores que despontam para o público anos após sua produção. "Quero ver se eu consigo implantar uma sementinha de curiosidade nas pessoas", afirma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp