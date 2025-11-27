Ubiratan Brasil, jornalista conhecido como Bira Brasil, é um dos convidados da 58ª Semana Cassiano Ricardo, que acontece no sábado (29), a partir das 9h30, na sala de leitura do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. A programação é parte integrante da Flim (Festa Lítero Musical).
Com a palestra intitulada "O Resgate dos Grandes Nomes da Literatura Brasileira", Bira quer trazer ao público a relevância de autores fundamentais que, por diversos motivos, foram em algum momento esquecidos, citando nomes como Rosário Fusco, Lima Barreto e Oswald de Andrade. A proposta é promover um debate aprofundado sobre o ciclo de notoriedade e esquecimento na literatura brasileira, analisando por que alguns escritores são reconhecidos em vida e depois deixados de lado, e também o inverso, autores que despontam para o público anos após sua produção. "Quero ver se eu consigo implantar uma sementinha de curiosidade nas pessoas", afirma.
Formado em 1985 na USP (Universidade de São Paulo), Bira dedicou 38 anos às redações jornalísticas. Sob influência do pai, que era locutor esportivo, ele iniciou sua carreira cobrindo a área de esportes e inclusive esteve em São José dos Campos para a cobertura de jogos do time joseense, o São José Esporte Clube. Atuou nos principais veículos do país, como a Revista Placar e a Folha de S.Paulo, até se dedicar integralmente à área cultural no Caderno 2 do jornal O Estado de S.Paulo.
Essa vasta bagagem não é apenas profissional. Como assíduo frequentador de artes e como leitor, ele conta que o entendimento cultural é, antes de tudo, um investimento pessoal contínuo. "Eu sempre fui leitor, eu sempre fui ao teatro, sempre fui ao cinema, a minha família sempre me incentivou muito nisso e eu aproveitei. Eu sempre falo, leio muito, vou muito ao cinema ou vejo muito filme pelo menos, vou ao teatro, faço esse tipo de investimento próprio", explica.
Com sua experiência em acompanhar o mercado editorial e as feiras literárias mais importantes do mundo, Ubiratan Brasil traz o conhecimento necessário para debater o desafio de manter vivo o legado de autores importantes para a identidade nacional. A palestra que acontece na Semana que homenageia Cassiano Ricardo, um dos mais importantes poetas brasileiros, reafirma a relevância do tema, sendo um exemplo de autor que merece ser apresentado para as novas gerações.
A palestra "O Resgate dos Grandes Nomes da Literatura Brasileira" acontece às 10h30. Confira a programação completa aqui.
O Parque Vicentina Aranha fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.