OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 280 novas vagas de emprego

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba) informou a abertura de 280 novas oportunidades de emprego. São diversos cargos voltados a pessoas com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

As funçoes estão dividas entre as áreas de cozinha e alimentação, limpeza e conservação de ambientes, construção civil, marcenaria e manutenção técnica, atendimento ao público e operações de loja, administração e recursos humanos, logística e transporte de mercadorias, saúde e cuidado profissional, áreas técnicas ligadas à engenharia, arquitetura e tecnologia, comércio e atividades de vendas, além de funções gerais de apoio operacional.

Interessados devem comparecer presencialmente portando currículo e documentos.

Moradores da região Sul devem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. Os currículos são recebidos das 8h às 14h.

A população das regiões Norte e Centro pode procurar por atendimento no PAT na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.


É importante que o candidato acesse o link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/vagas-no-pat/ para conferir os critérios.

