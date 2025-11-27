O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba) informou a abertura de 280 novas oportunidades de emprego. São diversos cargos voltados a pessoas com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

As funçoes estão dividas entre as áreas de cozinha e alimentação, limpeza e conservação de ambientes, construção civil, marcenaria e manutenção técnica, atendimento ao público e operações de loja, administração e recursos humanos, logística e transporte de mercadorias, saúde e cuidado profissional, áreas técnicas ligadas à engenharia, arquitetura e tecnologia, comércio e atividades de vendas, além de funções gerais de apoio operacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp