27 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Processo seletivo IBGE: Descubra as vagas na região do Vale

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O IBGE abriu um Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 9.590 vagas temporárias em todo o país distribuídas em duas funções: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade. Candidatos com interesse em atuar na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte contam com 54 vagas ao todo.

Para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a exigência  é de ensino médio completo. A remuneração de R$ 1.512,38, além de benefícios previstos em lei. Há 8.480 vagas distribuídas em várias regiões do Brasil. No Litoral Norte paulista, apenas São Sebastião conta com vagas: seis no total, sendo quatro de ampla concorrência e duas reservadas para pessoas pretas ou pardas. No Vale do Paraíba, a região soma 42 vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • São José dos Campos e Taubaté, com 12 cada;
  • Cruzeiro, com 5;
  • Guaratinguetá, com 6;
  • Jacareí, com 7.

A função envolve coleta de dados domiciliares e atualizações de mapeamento territorial para pesquisas econômicas e sociais.

Para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade há 1.110 vagas temporárias oferecidas ao todo, sendo que a região do Vale do Paraíba reúne seis oportunidades: duas em São José dos Campos e uma em cada um dos municípios de Taubaté, Cruzeiro, Guaratinguetá e Jacareí. A função exige nível médio e CNH categoria B e oferece remuneração de R$ 3.379, além dos benefícios.

O profissional será responsável por supervisionar equipes, planejar atividades e garantir a qualidade dos dados coletados em pesquisas nacionais. As vagas se dividem entre ampla concorrência e cotas conforme os critérios estabelecidos pelo instituto.

A banca organizadora da seleção é a FGV (Fundação Getúlio Vargas) e os critérios de participação estão descritos no edital.

