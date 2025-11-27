O IBGE abriu um Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 9.590 vagas temporárias em todo o país distribuídas em duas funções: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade. Candidatos com interesse em atuar na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte contam com 54 vagas ao todo.

Para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a exigência é de ensino médio completo. A remuneração de R$ 1.512,38, além de benefícios previstos em lei. Há 8.480 vagas distribuídas em várias regiões do Brasil. No Litoral Norte paulista, apenas São Sebastião conta com vagas: seis no total, sendo quatro de ampla concorrência e duas reservadas para pessoas pretas ou pardas. No Vale do Paraíba, a região soma 42 vagas, distribuídas da seguinte forma:

São José dos Campos e Taubaté, com 12 cada;

Cruzeiro, com 5;

Guaratinguetá, com 6;

Jacareí, com 7.

A função envolve coleta de dados domiciliares e atualizações de mapeamento territorial para pesquisas econômicas e sociais.