O PAM (Pronto Atendimento Municipal) de Cachoeira Paulista, em São Paulo, está com Processo Seletivo Simplificado aberto para a formação de cadastro reserva, visando contratações temporárias pelo prazo de 12 meses. As oportunidades são para atuação direta na unidade de saúde, abrangendo candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A seleção busca profissionais para diversas áreas, com salários brutos que chegam a R$ 2.641 já incluindo o adicional de insalubridade.

Vagas e Remuneração