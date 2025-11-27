O PAM (Pronto Atendimento Municipal) de Cachoeira Paulista, em São Paulo, está com Processo Seletivo Simplificado aberto para a formação de cadastro reserva, visando contratações temporárias pelo prazo de 12 meses. As oportunidades são para atuação direta na unidade de saúde, abrangendo candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
A seleção busca profissionais para diversas áreas, com salários brutos que chegam a R$ 2.641 já incluindo o adicional de insalubridade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vagas e Remuneração
Nível Superior:
- Técnico de Raio-X: Exige curso técnico em radiologia e registro ativo no conselho, com vencimento de R$ 2.641;
- Técnico de Imobilização: Requer curso técnico especializado em imobilização e experiência mínima de 6 meses, com salário de R$ 1.923,76;
- Técnico de Enfermagem: Necessário curso técnico em enfermagem e registro ativo no COREN, com vencimento de R$ 1.887,79.
Nível Médio e Fundamental:
- Auxiliar de Escritório: Exige nível médio e, no mínimo, 6 meses de experiência na área. O salário é de R$ 2.518,80;
- Copeiro e Cozinheiro: Ambos exigem nível médio e 6 meses de experiência na área, com vencimento de R$ 1.821,60;
- Motorista Condutor de Ambulância: O candidato deve possuir CNH Categoria "D" ou "E" e experiência na área, com salário de R$ 1.853,60.
Vagas de Nível Superior:
- Biomédico/Biólogo: Para atuação no laboratório, exige formação superior em Biologia ou Biomedicina (com Análises Clínicas), registro ativo e 6 meses de experiência. O salário bruto para Biomédico é de R$ 2.568,77;
- Nutricionista: É obrigatório possuir curso superior, registro ativo no CRN e, no mínimo, 6 meses de experiência. O comunicado não especificou o valor do vencimento bruto para este cargo.
Requisitos
Os cargos exigem a comprovação de experiência mínima de seis meses na área de atuação.
Para as funções de saúde (Técnicos, Biólogo/Biomédico, Nutricionista), é obrigatório o registro ativo no respectivo conselho de classe.
As atribuições variam desde o transporte de pacientes e auxílio em procedimentos de urgência e emergência (Condutor de Ambulância e Técnicos de Saúde) até a gestão de dietas e manipulação de alimentos (Nutricionista, Cozinheiro e Copeiro) e rotinas administrativas e financeiras (Auxiliar de Escritório).
Etapas do Processo Seletivo
O processo de seleção é simplificado e se dará em fases eliminatórias e classificatórias:
- Análise Curricular: Verificação se o candidato preenche os requisitos básicos da vaga, incluindo a experiência mínima exigida;
- Prova Escrita: O candidato deve obter uma nota mínima de 50% para aprovação;
- Avaliação Psicológica: Envolve teste de personalidade, entrevista psicológica ou dinâmica em grupo.
- Cargo como Técnico de Enfermagem, Técnico de Raio-X, Biólogo/Biomédico e Condutor de Ambulância terão uma quarta etapa: Prova Prática e Entrevista com o Gestor da Área, que tem como objetivo avaliar o conhecimento teórico e prático do candidato.
Inscrições
Os interessados devem enviar seus currículos para o setor de Recursos Humanos do PAM de Cachoeira Paulista. Os currículos podem ser entregues pessoalmente ou enviados por e-mail.
O endereço é rua Sete de Setembro, n° 122 - Centro, Cachoeira Paulista. As entregas presenciais devem ser feitas das 08:00 às 16:00 horas. O e-mail é dpsartacasas@gmail.com .
A seleção deve acontecer até o final do ano de 2025.