A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu um homem suspeito de furtar quatro mudas de palmeiras carpentarias (Carpentaria acuminata), de 2 metros de altura, do pátio do Parque da Cidade. A prisão aconteceu na quarta-feira (26), por volta das 7h30, com ação do Gbike (Grupamento de Bicicletas) com apoio do monitoramento por meio de câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A abordagem aconteceu no bairro na Vila Maria quando policiais avistaram um homem carregando duas mudas de palmeiras. Ele alegou que as havia recebido como doação em uma chácara e estava a caminho de uma feira para vendê-las. O segurança do parque foi acionado e confirmou que as mudas apreendidas eram semelhantes às furtadas, incluindo características específicas de tamanho e fungos.

