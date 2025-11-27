27 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CÂMERAS DO CSI

Homem é preso por furtar palmeiras de 2 metros de parque em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Palmeiras furtadas do Parque da Cidade foram recuperadas pela GCM
A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu um homem suspeito de furtar quatro mudas de palmeiras carpentarias (Carpentaria acuminata), de 2 metros de altura, do pátio do Parque da Cidade. A prisão aconteceu na quarta-feira (26), por volta das 7h30, com ação do Gbike (Grupamento de Bicicletas) com apoio do monitoramento por meio de câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A abordagem aconteceu no bairro na Vila Maria quando policiais avistaram um homem carregando duas mudas de palmeiras. Ele alegou que as havia recebido como doação em uma chácara e estava a caminho de uma feira para vendê-las. O segurança do parque foi acionado e confirmou que as mudas apreendidas eram semelhantes às furtadas, incluindo características específicas de tamanho e fungos.

Com apoio do CSI para acesso às imagens de segurança, foram identificados o suspeito e outro indivíduo carregando as mudas pela região minutos antes. O homem foi detido e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), ficando à disposição da Justiça.

As outras duas mudas foram localizadas em frente a uma residência da região. O morador foi conduzido à CPJ para esclarecimentos e informou tê-las adquirido por R$ 20 cada e não soube explicar a procedência. Ele assinou um termo de compromisso e foi liberado.

As mudas foram recuperadas e devolvidas ao Parque da Cidade.

