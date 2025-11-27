27 de novembro de 2025
INVESTIMENTO

São Francisco Xavier recebe R$ 10,4 milhões para limpeza urbana

Por Da redação | São Francisco Xavier
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Serão instalados 40 ecopontos de contentores subterrâneos
Serão instalados 40 ecopontos de contentores subterrâneos

São Francisco Xavier receberá aporte de R$ 10,4 milhões em recursos federais por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para execução de dois novos projetos voltados à limpeza urbana. Um deles é a instalação de ecopontos para coleta de resíduos e o outro, a modernização da logística de coleta de lixo, ambas iniciativas com foco em sustentabilidade e economia.

Serão instalados 40 ecopontos de contentores subterrâneos distribuídos por todas as regiões da cidade, contribuindo para redução de odores e da proliferação de insetos vetores de doenças e facilitando o descarte por parte dos moradores. Com essa medida, a coleta centralizada será mais ágil e eficiente.

O valor investido para aquisição, instalação e operacionalização dos ecopontos corresponde a R$ 7,9 milhões.

O restante dos recursos será direcionado à construção de uma área de transbordo equipada com boxes cobertos para coleta comum e seletiva. Serão instaladas caixas compactadoras para comprimir os resíduos, diminuindo o número de viagens das equipes à região urbana.

Com os projetos, espera-se redução em custos operacionais e redução do impacto ambiental causado pelo transporte.

