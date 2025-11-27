A Polícia Ambiental prendeu um homem por porte ilegal de arma e caça ilegal de animais silvestres no bairro Colônia do Piaguí, em Guaratinguetá, após averiguação de denúncia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na chegada ao local, em contato com o morador que tomou ciência de denúncia, foi observado um local utilizado como alvo e presença de chumbos oriundos de disparos de arma.
Durante a fiscalização dos policiais na residência do denunciado, foram encontradas três espingardas (calibres 32 e 40 e uma carabina de pressão), 16 cartuchos, 47 munições de diversos calibres, recipientes contendo pólvora e chumbo. No freezer da cozinha, os agentes localizaram um animal silvestre da espécie Quati, pronto para consumo.
Foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo apresentado no Plantão Policial na cidade de Guaratinguetá, na qual a autoridade de plantão ouviu a parte e arbitrou fiança de R$ 1.518. O homem responderá aos crimes em liberdade. Também foi elaborado auto de infração ambiental no valor de R$ 500.