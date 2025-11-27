A Polícia Ambiental prendeu um homem por porte ilegal de arma e caça ilegal de animais silvestres no bairro Colônia do Piaguí, em Guaratinguetá, após averiguação de denúncia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na chegada ao local, em contato com o morador que tomou ciência de denúncia, foi observado um local utilizado como alvo e presença de chumbos oriundos de disparos de arma.