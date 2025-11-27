O Feirão da Empregabilidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Campos do Jordão tem vagas imediatas na área de hotelaria. O evento se encerra às 15h na sexta-feira (28).
A iniciativa conecta empresas com demandas imediatas a possíveis candidatos que possam preencher as funções de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, camareira, copeiro, cozinheiro, garçom e recepcionista. Ao todo são 18 oportunidades.
No local, já é possível realizar a entrevista e sair encaminhado para a contratação.
Quem perder o evento terá uma nova chance em 10 de dezembro, quando será realizado o Dia D da Empregabilidade, novamente ofertando vagas de emprego.
Interessados devem comparecer à rua Manoel Pereira Alves, s/n, Vila Abernéssia, ao lado do Polo de Estacionamento.
O PAT também oferece informações e orientações sobre a emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, entre outros benefícios voltados aos trabalhadores e empregadores.