O Feirão da Empregabilidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Campos do Jordão tem vagas imediatas na área de hotelaria. O evento se encerra às 15h na sexta-feira (28).

A iniciativa conecta empresas com demandas imediatas a possíveis candidatos que possam preencher as funções de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, camareira, copeiro, cozinheiro, garçom e recepcionista. Ao todo são 18 oportunidades.

