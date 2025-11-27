São Sebastião é um dos seis finalistas do estado de São Paulo ao Prêmio Nacional do Turismo 2025, cujo anúncio foi feito no último dia 21, pelo Ministério do Turismo.

A cidade da região concorre na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo, com o projeto de avistamento de baleias, que vem ampliando o fluxo turístico associado à vida marinha no Litoral Norte.