São Sebastião é um dos seis finalistas do estado de São Paulo ao Prêmio Nacional do Turismo 2025, cujo anúncio foi feito no último dia 21, pelo Ministério do Turismo.
A cidade da região concorre na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo, com o projeto de avistamento de baleias, que vem ampliando o fluxo turístico associado à vida marinha no Litoral Norte.
A secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo recebeu duas indicações: o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, na categoria Iniciativas – Gestão de Dados e Inteligência em Turismo, e o secretário Roberto de Lucena, que foi indicado na categoria Personalidades – Governo – Dirigentes e Parlamentares. A votação pode ser feita nesse link (clique aqui).
Além dessas indicações, o estado também está representado por iniciativas municipais e por profissionais que atuam no setor.
Na categoria Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, o destaque é o projeto Palmitolândia, de Iporanga, no Vale do Ribeira. A iniciativa reforça a relevância do território na promoção do turismo de base comunitária e na conservação ambiental.
Guilherme Soares Dias, concorrente na categoria Imprensa e Mídias Sociais, integra o grupo de trabalho de Afroturismo da secretaria e realiza roteiros incluídos nas publicações oficiais do tema.
Já Ricardo Gomes, finalista na categoria Lideranças Sociais ou Comunitárias de Destaque no Turismo, preside a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, instituição parceira da Setur-SP em iniciativas de qualificação e fortalecimento do segmento no estado.
A cerimônia de premiação será realizada nas próximas semanas e reúne projetos e profissionais que se destacaram no desenvolvimento do turismo brasileiro ao longo do ano.
O Prêmio Nacional do Turismo, uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Conselho Nacional do Turismo, é um tributo às iniciativas inovadoras, à excelência na gestão e ao impacto positivo que prestadores de serviços turísticos e profissionais comprometidos exercem no setor do turismo.