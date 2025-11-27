Um banhista sofreu fratura fechada na tíbia e fíbula direita ao tentar pular um córrego na praia do Veloso, em Ilhabela. Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o homem de 33 anos estava caminhando na praia do Veloso e tentou saltar o canal formado pelo córrego que divide a faixa de areia.