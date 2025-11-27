27 de novembro de 2025
RESGATE

Homem fratura a perna ao tentar pular córrego em praia da região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Homem foi socorrido e retirado de maca pelos bombeiros
Homem foi socorrido e retirado de maca pelos bombeiros

Um banhista sofreu fratura fechada na tíbia e fíbula direita ao tentar pular um córrego na praia do Veloso, em Ilhabela. Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o homem de 33 anos estava caminhando na praia do Veloso e tentou saltar o canal formado pelo córrego que divide a faixa de areia.

Contudo, houve deslizamento do degrau de areia, culminando na queda do banhista que sofreu fratura fechada na tíbia e fíbula direita.

A vitima foi atendida e protocolada pela equipe do Corpo de Bombeiros, e logo em seguida foi embarcada na viatura do Samu, ficando sob cuidados médicos.

