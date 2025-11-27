27 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APREENDIDOS

Adolescentes de 16 anos tentam roubar moto na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Simulacros de arma de fogo usados por adolescentes de 16 anos
Simulacros de arma de fogo usados por adolescentes de 16 anos

Policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam dois adolescentes de 16 anos por tentativa de roubo de uma motocicleta em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (26), por volta das 3h, quando a equipe foi informada da tentativa de roubo em uma farmácia do bairro Vista Verde, na zona leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As características dos envolvidos foram transmitidas às viaturas e o patrulhamento foi direcionado às vias de fuga. Os jovens foram localizados e abordados na Estrada do Cajuru. Em busca pessoal, foram localizados um simulacro de arma de fogo e uma mixa.

Ao serem questionados, eles confessaram a autoria do crime e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e permaneceram apreendidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários