Policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam dois adolescentes de 16 anos por tentativa de roubo de uma motocicleta em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (26), por volta das 3h, quando a equipe foi informada da tentativa de roubo em uma farmácia do bairro Vista Verde, na zona leste da cidade.

As características dos envolvidos foram transmitidas às viaturas e o patrulhamento foi direcionado às vias de fuga. Os jovens foram localizados e abordados na Estrada do Cajuru. Em busca pessoal, foram localizados um simulacro de arma de fogo e uma mixa.