27 de novembro de 2025
SÃO JOSÉ

RioSP suspende interdição do Viaduto Bandeirante em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Nova data prevista para o bloqueio no local é em 8 de dezembro
Nova data prevista para o bloqueio no local é em 8 de dezembro

Responsável por administrar a rodovia Presidente Dutra, a concessionária Rio SP adiou a interdição do Viaduto do Jardim da Granja, em São José dos Campos, que estava prevista para sábado (29). O equipamento será desmontado após a construção de um novo viaduto.

A mudança ocorreu devido a problemas operacionais envolvendo um guindaste de 750 toneladas, necessário para o içamento das vigas do novo viaduto localizado no km 146,750 da Via Dutra (região da Embraer).

A concessionária está realizando os devidos alinhamentos com as áreas internas e com os órgãos competentes para reprogramar a atividade. A nova previsão de execução é 8 de dezembro, podendo haver alterações caso necessário.

