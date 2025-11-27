Responsável por administrar a rodovia Presidente Dutra, a concessionária Rio SP adiou a interdição do Viaduto do Jardim da Granja, em São José dos Campos, que estava prevista para sábado (29). O equipamento será desmontado após a construção de um novo viaduto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mudança ocorreu devido a problemas operacionais envolvendo um guindaste de 750 toneladas, necessário para o içamento das vigas do novo viaduto localizado no km 146,750 da Via Dutra (região da Embraer).