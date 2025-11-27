A Polícia Civil de Jacareí prendeu um integrante de quadrilha especializada em roubo e furto a condomínios na região. A ação foi coordenada pelo 1º Distrito Policial e aconteceu na manhã dessa quarta-feira (26), em São Paulo, na capital.
Na ação, 12 policiais, em quatro viaturas, deslocaram-se para cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e duas de prisão temporária. As medidas foram determinadas pela Justiça, após investigação dos policiais do 1º DP.
Os investigadores elucidaram o crime de associação criminosa e furto tentado ocorridos no dia 25 de setembro, em um condomínio de apartamentos, em Jacareí.
Os investigadores cruzaram informações do banco de dados da Polícia Civil e concluíram que os delitos são praticados por grupo criminoso organizado que realizara furtos nas cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que nesta última eles furtaram em uma única ação objetos avaliados em cerca de R$ 500 mil.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos chegam à portaria do condomínio, sempre em grupo de três, quatro pessoas, e um deles diz que é morador e esqueceu ou perdeu os controles de acesso.
Uma segunda artimanha é entrar no vácuo de outros veículos. Conquistando o acesso à parte interna do condomínio, começa a varredura para identificar apartamento vazio e, assim, praticar o furto.
Na operação da Polícia Civil de Jacareí em São Paulo, os policiais prenderam um homem e com ele 22 relógios de várias marcas de grife (alto valor), perfumes, roupas usadas nos crimes, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e outros objetos.
Um segundo suspeito que teve a prisão temporária decretada está foragida e dois menores que fazem parte do grupo também não foram encontrados.
Os menores, de acordo com a polícia, já foram apreendidos em São Paulo em ação recente, mas foram liberados porque não houve crime grave. Os trabalhos de investigação prosseguem a cargo do 1º DP de Jacareí.