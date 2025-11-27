A Polícia Civil de Jacareí prendeu um integrante de quadrilha especializada em roubo e furto a condomínios na região. A ação foi coordenada pelo 1º Distrito Policial e aconteceu na manhã dessa quarta-feira (26), em São Paulo, na capital.

Na ação, 12 policiais, em quatro viaturas, deslocaram-se para cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e duas de prisão temporária. As medidas foram determinadas pela Justiça, após investigação dos policiais do 1º DP.