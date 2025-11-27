27 de novembro de 2025
FURTO QUALIFICADO

Homem furta objetos e contas de água em shopping de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Objetos furtados de dentro de veículo estacionado em shopping
Objetos furtados de dentro de veículo estacionado em shopping

Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de São José dos Campos prenderam um homem de 45 anos por furto em um shopping no bairro Jardim Oriente, zona sul da cidade. A ação aconteceu na quarta-feira (26), por volta das 10h, quando em patrulhamento, a equipe avistou um homem correndo pelo estacionamento carregando uma sacola plástica branca com os objetos e que, ao perceber a presença da viatura, mudou de direção.

Ele foi alcançado e abordado.

Dentro da sacola foram localizados vários objetos de uso pessoal e dinheiro em moedas e notas de pouco valor, além de duas contas de água.

Um segurança do shopping se aproximou e informou que o abordado havia furtado objetos de dentro de um veículo estacionado no shopping.

A vítima foi identificada por meio do nome nas contas de água e posteriormente reconheceu todos os pertences em posse do homem.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária e o autor do furto, que tem antecedentes por furto e roubo, permaneceu preso por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, haja vista ter forçado o vidro do veículo da vítima para abrir a porta e furtar os objetos.

