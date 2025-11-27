Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de São José dos Campos prenderam um homem de 45 anos por furto em um shopping no bairro Jardim Oriente, zona sul da cidade. A ação aconteceu na quarta-feira (26), por volta das 10h, quando em patrulhamento, a equipe avistou um homem correndo pelo estacionamento carregando uma sacola plástica branca com os objetos e que, ao perceber a presença da viatura, mudou de direção.

Ele foi alcançado e abordado.

