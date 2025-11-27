Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de São José dos Campos prenderam um homem de 45 anos por furto em um shopping no bairro Jardim Oriente, zona sul da cidade. A ação aconteceu na quarta-feira (26), por volta das 10h, quando em patrulhamento, a equipe avistou um homem correndo pelo estacionamento carregando uma sacola plástica branca com os objetos e que, ao perceber a presença da viatura, mudou de direção.
Ele foi alcançado e abordado.
Dentro da sacola foram localizados vários objetos de uso pessoal e dinheiro em moedas e notas de pouco valor, além de duas contas de água.
Um segurança do shopping se aproximou e informou que o abordado havia furtado objetos de dentro de um veículo estacionado no shopping.
A vítima foi identificada por meio do nome nas contas de água e posteriormente reconheceu todos os pertences em posse do homem.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária e o autor do furto, que tem antecedentes por furto e roubo, permaneceu preso por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, haja vista ter forçado o vidro do veículo da vítima para abrir a porta e furtar os objetos.