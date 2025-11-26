O pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP começa a funcionar no dia 6 de dezembro na pista expressa da Via Dutra, entre os kms 205 (Arujá) e 231 (São Paulo), e muda a rotina de quem sai do Vale do Paraíba em direção à capital paulista ou retorna para casa.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou a operação do sistema de pedágio eletrônico sem cancela no trecho metropolitano da BR-116, e a Concessionária RioSP passa a cobrar o Free Flow dez dias após a publicação da deliberação, justamente em 6 de dezembro.

O novo modelo vale apenas para a pista expressa entre São Paulo, Guarulhos e Arujá, mantendo as pistas marginais livres de cobrança.