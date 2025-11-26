O pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP começa a funcionar no dia 6 de dezembro na pista expressa da Via Dutra, entre os kms 205 (Arujá) e 231 (São Paulo), e muda a rotina de quem sai do Vale do Paraíba em direção à capital paulista ou retorna para casa.
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou a operação do sistema de pedágio eletrônico sem cancela no trecho metropolitano da BR-116, e a Concessionária RioSP passa a cobrar o Free Flow dez dias após a publicação da deliberação, justamente em 6 de dezembro.
O novo modelo vale apenas para a pista expressa entre São Paulo, Guarulhos e Arujá, mantendo as pistas marginais livres de cobrança.
Para o motorista do Vale do Paraíba, a principal informação é que continua valendo a regra já explicada pela reportagem antes: quem paga o pedágio na praça de Arujá e segue viagem pela pista expressa em direção à capital, ou faz o caminho inverso, não terá cobrança extra do pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP.
A tarifa adicional só aparece para quem entra ou sai da pista expressa pelas conexões em Guarulhos, sem passar pela praça de cobrança física.
O que é o pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP
O pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP é um sistema eletrônico de cobrança por trecho percorrido, sem cabine e sem cancela. Em vez das praças tradicionais, a CCR RioSP instalou pórticos com equipamentos que identificam automaticamente a passagem dos veículos pela tag ou pela leitura da placa.
A cobrança acontece apenas na pista expressa, enquanto as pistas marginais entre São Paulo e Arujá seguem livres de pedágio.
Ao todo, são 21 pórticos distribuídos nas entradas e saídas entre a marginal e a pista expressa, dentro do trecho metropolitano da Via Dutra.
Cada vez que o motorista escolhe acessar a pista expressa, o sistema registra o ponto de entrada e o de saída e calcula o valor conforme a distância percorrida, o dia da semana, o horário e se é feriado prolongado ou não.
Esse modelo já é conhecido por quem trafega pela Rio-Santos (BR-101), onde o Free Flow funciona desde 2023, e também por usuários do Litoral Norte com o sistema implementado no Contorno da Tamoios.
Como funciona na prática o pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP
Na prática, o pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP transforma a pista expressa da Via Dutra em um corredor de maior fluidez, com cobrança proporcional ao trajeto.
Quem está na pista marginal pode, em vários pontos, optar por entrar na expressa, sempre com placas eletrônicas indicando os valores a pagar até cada destino possível.
Um exemplo divulgado pela concessionária mostra como isso funciona no dia a dia. Um motorista que sai de São Paulo pela pista marginal pode acessar a pista expressa no km 228,850.
Nesse ponto, um painel exibe os preços programados para destinos como Rodovia Fernão Dias, Avenida Tiradentes, Aeroporto de Guarulhos, Bonsucesso, Pimentas e Jardim Aracília, com valores variando de alguns centavos a pouco mais de R$ 2 por trecho, dependendo do ponto de saída.
Esses valores mudam conforme o dia e o horário, especialmente em horários de pico e feriados prolongados.
Se o motorista escolher, por exemplo, seguir até a Avenida Tiradentes e sair da pista expressa no km 224,790, a cobrança será apenas sobre esse trecho, de cerca de 4 quilômetros.
O preço exibido na placa informativa será o mesmo debitado na conta ou gerado para pagamento posterior, o que ajuda a planejar a viagem e evitar surpresas.
Quem usa a pista marginal não paga pedágio eletrônico “Free Flow”
Um ponto importante para motoristas de Guarulhos e da Região Metropolitana de São Paulo: quem seguir apenas pela pista marginal entre São Paulo e Arujá, sem acessar a pista expressa, não paga nada de pedágio eletrônico “Free Flow” Dutra Guarulhos SP.
O sistema foi desenhado justamente para oferecer uma pista gratuita (marginal) e uma opção mais rápida, porém pedagiada (expressa).