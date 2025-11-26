26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carreta atropela criança de 11 anos que estava de bicicleta

Por Da Redação | Nova Mutum (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Da Redação
Carreta atropela e fere criança de 11 anos
Carreta atropela e fere criança de 11 anos

Uma criança de 11 anos ficou ferida após ser atingida por uma carreta na manhã desta quarta-feira (26). A menina sofreu escoriações e escapou de um acidente mais grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.c

O caso ocorreu por volta das 6h50 na Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova, em Nova Mutum. Segundo informações colhidas no local, a carreta seguia pela Avenida Brasília e fazia a conversão em direção à Avenida São Paulo quando a ciclista acabou entrando no ponto cego do veículo.

Um motorista que trafegava atrás percebeu o perigo e tentou alertar o caminhoneiro, buzinando várias vezes. No momento em que a carreta encostou na criança, ela caiu da bicicleta. O pneu passou sobre a bike, mas não atingiu a menina diretamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento, garantindo a estabilização da vítima. A criança foi encaminhada ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro para avaliação médica.

Com informações do CenárioMT

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários