Uma criança de 11 anos ficou ferida após ser atingida por uma carreta na manhã desta quarta-feira (26). A menina sofreu escoriações e escapou de um acidente mais grave.

O caso ocorreu por volta das 6h50 na Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova, em Nova Mutum. Segundo informações colhidas no local, a carreta seguia pela Avenida Brasília e fazia a conversão em direção à Avenida São Paulo quando a ciclista acabou entrando no ponto cego do veículo.