Um bebê de um ano morreu após ser deixado dentro de um carro sob forte calor enquanto a mãe realizava um procedimento estético. O irmão da criança, de 2 anos, também foi deixado no veículo, mas sobreviveu. Segundo a polícia, a temperatura externa era de 38 °C, e o bebê foi encontrado com 41,5 °C. As autoridades estimam que os irmãos ficaram no carro por pelo menos 90 minutos.

O caso ocorreu enquanto Maya Hernandez, de 20 anos, mãe das crianças, estava em um spa para um procedimento estético. De acordo com a imprensa local, ela permaneceu no local por cerca de 20 minutos, mas os filhos ficaram presos no veículo por quase duas horas.