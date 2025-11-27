27 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Bebê morre trancado no carro; mãe fazia tratamento estético

Por Da Redação | Estados Unidos
Um bebê de um ano morreu após ser deixado dentro de um carro sob forte calor enquanto a mãe realizava um procedimento estético. O irmão da criança, de 2 anos, também foi deixado no veículo, mas sobreviveu. Segundo a polícia, a temperatura externa era de 38 °C, e o bebê foi encontrado com 41,5 °C. As autoridades estimam que os irmãos ficaram no carro por pelo menos 90 minutos.

O caso ocorreu enquanto Maya Hernandez, de 20 anos, mãe das crianças, estava em um spa para um procedimento estético. De acordo com a imprensa local, ela permaneceu no local por cerca de 20 minutos, mas os filhos ficaram presos no veículo por quase duas horas.

Quando os socorristas chegaram, o bebê já apresentava convulsões, espuma na boca e tremores. Os profissionais tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu. Maya foi presa e responde por homicídio culposo e crueldade infantil.

