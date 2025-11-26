A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), um homem de 45 anos suspeito de furtar pertences de um veículo estacionado em um shopping localizado no Jardim Oriente, na zona sul de São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 10h, durante patrulhamento de equipes da 2ª Cia do 46º BPM/I.

Segundo a corporação, os policiais trafegavam pela via que margeia o centro de compras quando viram um indivíduo correndo do estacionamento em direção à rua, carregando uma sacola plástica branca. Ao notar a presença da viatura, ele mudou de direção de forma brusca, o que levantou suspeita. Os militares o alcançaram e realizaram a abordagem.