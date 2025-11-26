A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), um homem de 45 anos suspeito de furtar pertences de um veículo estacionado em um shopping localizado no Jardim Oriente, na zona sul de São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 10h, durante patrulhamento de equipes da 2ª Cia do 46º BPM/I.
Segundo a corporação, os policiais trafegavam pela via que margeia o centro de compras quando viram um indivíduo correndo do estacionamento em direção à rua, carregando uma sacola plástica branca. Ao notar a presença da viatura, ele mudou de direção de forma brusca, o que levantou suspeita. Os militares o alcançaram e realizaram a abordagem.
Dentro da sacola, foram encontrados diversos objetos pessoais, dinheiro em moedas e pequenas notas, além de duas contas de água. Enquanto os policiais realizavam a averiguação, um segurança do shopping se aproximou e informou que o homem poderia estar furtando itens de veículos no estacionamento.
Através de uma das contas de água localizadas com o suspeito, os policiais identificaram a vítima, que posteriormente reconheceu todos os pertences como sendo de sua propriedade. Segundo a PM, o criminoso teria forçado o vidro do carro para conseguir abrir a porta e subtrair os objetos.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária. O homem, que possui antecedentes por furto e roubo, permaneceu preso pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.