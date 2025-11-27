Um homem em situação de rua de 37 anos foi preso em flagrante após matar uma mulher e ferir outras duas pessoas com golpes de faca durante um assalto. A vítima fatal foi identificada como Greice Keli Marquês, de 38 anos. O suspeito é Misael Camargo.

Os crimes ocorreram na Rua Capitão Araújo, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na noite de sábado (22). Segundo a Brigada Militar (BM), a série de ataques começou quando Misael tentou assaltar um motoboy na Rua Lava Pés. Ao não conseguir consumar o roubo, ele fugiu em direção ao Centro, mas foi seguido pela vítima.