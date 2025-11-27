Uma criança de 1 ano morreu após ser atropelada por um caminhão na noite de terça-feira (25). A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente ocorreu na Linha 2 de Julho, em Antônio Prado, na Serra do Rio Grande do Sul. Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB), o chamado de emergência foi registrado por volta das 19h55. Equipes de resgate foram enviadas e acionaram o SAMU, mas a criança já estava sem vida quando os socorristas chegaram.