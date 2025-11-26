Um idoso de 78 anos morreu após ser atacado por abelhas na última terça-feira (25). Ele não resistiu às múltiplas picadas, e o cão da família também acabou morrendo no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O ataque ocorreu na casa onde a vítima morava, em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. A esposa do idoso, de 75 anos, também foi picada e permanece internada em estado estável na Santa Casa do município.