TRAGÉDIA

Idoso de 78 e cachorro morrem após ataque de abelhas

Por Da Redação | Salto de Pirapora (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Idoso de 78 e cachorro morrem após ataque de abelhas
Idoso de 78 e cachorro morrem após ataque de abelhas

Um idoso de 78 anos morreu após ser atacado por abelhas na última terça-feira (25). Ele não resistiu às múltiplas picadas, e o cão da família também acabou morrendo no local.

O ataque ocorreu na casa onde a vítima morava, em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. A esposa do idoso, de 75 anos, também foi picada e permanece internada em estado estável na Santa Casa do município.

Segundo informações da família, o casal foi encontrado pelo filho, que recebeu o alerta de uma tia sobre a presença de abelhas e a suspeita de que o pai estivesse morto. O cachorro foi achado no banheiro da residência, com diversas picadas pelo corpo.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do ataque. A Defesa Civil isolou a área devido à grande quantidade de abelhas e ao risco de novos incidentes. Equipes também realizaram ações de manejo e orientaram moradores próximos sobre os cuidados necessários.

