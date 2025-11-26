A morte do soldado da Polícia Militar Ariel Julio Rubenich, de 34 anos, gerou grande comoção entre colegas e nas redes sociais. O policial não resistiu após ser atropelado durante uma perseguição a um motorista que conduzia um Volkswagen Passat na noite desta terça-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. Rubenich chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação aconteceu quando o suspeito teria avançado com o veículo contra o militar durante a tentativa de abordagem.