TRAGÉDIA

'Mais um herói que tomba'; PM morre atropelado e deixa 2 filhos

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ariel Julio Rubenich, de 34 anos
Ariel Julio Rubenich, de 34 anos

A morte do soldado da Polícia Militar Ariel Julio Rubenich, de 34 anos, gerou grande comoção entre colegas e nas redes sociais. O policial não resistiu após ser atropelado durante uma perseguição a um motorista que conduzia um Volkswagen Passat na noite desta terça-feira (25).

O caso ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. Rubenich chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação aconteceu quando o suspeito teria avançado com o veículo contra o militar durante a tentativa de abordagem.

Nas redes sociais, as manifestações de luto se multiplicaram. Internautas lamentaram a morte do soldado e enviaram mensagens de apoio à família. Comentários como “mais um herói que tomba morto” e críticas à violência ganharam destaque entre as publicações.

Também houve declarações de solidariedade à corporação. Muitos exaltaram o trabalho do policial e pediram força aos familiares e aos colegas de farda diante da perda.

De acordo com o Catve, o comandante do 5º Comando Regional da PM, coronel Valmir Souza, lamentou profundamente a morte do soldado. Ele destacou que Rubenich era admirado pelos companheiros e que a tragédia abalou toda a corporação. “Era um policial dedicado, que se entregava ao serviço. A dor é imensa”, afirmou.

O cortejo com o corpo do militar saiu às 15h da Capela Master da Acesc, acompanhado por colegas e representantes de diferentes forças de segurança. O trajeto incluiu uma última homenagem na Avenida Tancredo Neves, local do atropelamento. Depois, o corpo seguiu para Santo Antônio do Sudoeste, onde será sepultado.

A morte do soldado continua repercutindo em todo o estado, com homenagens e mensagens de pesar enviadas por cidadãos e autoridades.

