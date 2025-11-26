O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município e abre 87 vagas imediatas para oito cargos de níveis médio e superior, com salários que vão de R$ 3.415,85 a R$ 14.045,76, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.
O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025, organizado pela Fundação Vunesp, é uma oportunidade importante para quem busca estabilidade no serviço público na região do Litoral Norte de São Paulo.
Ao todo, são 87 vagas, sendo 65 para ampla concorrência, 4 reservadas a pessoas com deficiência (PCD) e 18 destinadas às cotas raciais para candidatos negros ou pardos.
Inscrições
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Vunesp, entre as 10h do dia 4 de dezembro de 2025 e as 23h59 do dia 5 de janeiro de 2026.
As provas objetivas do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 estão previstas para 1º de março de 2026, pela manhã para cargos de ensino médio e à tarde para cargos de nível superior.
Antes mesmo da publicação do edital, a reportagem já havia mostrado que a Câmara de Caraguatatuba preparava o certame com a contratação da Vunesp, reforçando a importância do concurso para a profissionalização do Legislativo local.
O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 traz oportunidades para quem tem ensino médio completo e para quem possui formação superior em áreas como Contabilidade, Administração, Direito e outras. Veja o resumo dos cargos:
Agente de Informática – 4 vagas (3 ampla concorrência + 1 cota racial), salário de R$ 4.592,55, jornada de 30h semanais. Exige ensino médio com curso profissionalizante na área de Tecnologia da Informação.
Agente Legislativo – 60 vagas (45 ampla + 3 PCD + 12 cotas raciais), salário de R$ 3.415,85, jornada de 30h semanais. Exige ensino médio completo e conhecimentos de informática (edição de textos e planilhas).
Condutor Parlamentar – 5 vagas (4 ampla + 1 cota racial), salário de R$ 4.002,45, jornada de 40h. Exige ensino médio completo e CNH categoria “C” com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada).
Agente Financeiro – 4 vagas (3 ampla + 1 cota racial), salário de R$ 5.957,91, jornada de 30h. Exige ensino superior em Ciências Contábeis, com registro no CRC e conhecimentos de informática.
Controlador Interno – 1 vaga (ampla concorrência), salário de R$ 7.521,87, jornada de 30h. Exige ensino superior em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Pública, com registro em conselho de classe e conhecimentos de informática.
Oficial Legislativo – 10 vagas (7 ampla + 1 PCD + 2 cotas raciais), salário de R$ 5.957,91, jornada de 30h, com exigência de ensino superior completo e conhecimentos de informática.
Ouvidor Legislativo – 1 vaga (ampla concorrência), salário de R$ 6.434,56, jornada de 30h, para candidato com ensino superior completo.
Procurador Jurídico – 2 vagas (1 ampla + 1 cota racial), salário de R$ 14.045,76, jornada de 30h. Exige ensino superior em Direito e inscrição na OAB, além de conhecimentos de informática.
Os cargos do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 são regidos pelo regime estatutário, com estabilidade após o estágio probatório, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 25/2007) e legislação específica do Legislativo.
Como se inscrever no edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba
As inscrições do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 serão feitas exclusivamente pela Fundação Vunesp, pela internet:
Período de inscrição: das 10h do dia 04/12/2025 às 23h59 do dia 05/01/2026.
Site: portal da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), acessando o link específico do concurso da Câmara Municipal de Caraguatatuba.
Taxa de inscrição para nível médio (Agente de Informática, Agente Legislativo e Condutor Parlamentar): R$ 67,90.
Taxa de inscrição para nível superior (Agente Financeiro, Controlador Interno, Oficial Legislativo, Ouvidor Legislativo e Procurador Jurídico): R$ 98,80.
Prazo para pagamento do boleto: até 06/01/2026.
O edital reforça que o pagamento da taxa deve ser feito exclusivamente por boleto bancário gerado no sistema da Vunesp, não sendo aceitos depósitos, PIX, transferências ou outros meios de pagamento. Também não há devolução da taxa, salvo se o concurso for cancelado.
Redução de 50% e isenção da taxa no edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba
O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 prevê tanto redução quanto isenção da taxa de inscrição, de acordo com legislação municipal específica.
Redução de 50% da taxa – prevista na Lei Municipal nº 2.647/2023, pode ser solicitada por candidatos que:
sejam estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental, médio, curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós-graduação);
tenham remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estejam desempregados.
Isenção da taxa – pode ser concedida, de acordo com o edital, a candidatos que se enquadrem em situações como:
doadores de sangue regulares;
doadores de medula óssea cadastrados no REDOME;
pessoas hipossuficientes com renda familiar de até 2 salários mínimos, mediante comprovação e apresentação de declaração de núcleo familiar.
O pedido de isenção ou redução da taxa do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 deve ser feito diretamente no site da Vunesp, enviando a documentação comprobatória durante o prazo específico indicado no edital (entre 4 e 5 de dezembro de 2025, em horário definido pela banca).
Datas importantes do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba
Para não perder prazos, anote as principais datas do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025:
Publicação do edital: Diário Oficial Eletrônico de Caraguatatuba – edição de 26 de novembro de 2025, com retificação posterior incluindo carga horária do Procurador Jurídico.
Período de inscrições: 04/12/2025 a 05/01/2026, exclusivamente pela internet.
Prazo para pagamento do boleto: até 06/01/2026.
Período para pedidos de isenção/redução: 4 e 5 de dezembro de 2025, conforme instruções da Vunesp.
Prova objetiva: data prevista de 1º de março de 2026 (manhã para cargos de ensino médio e tarde para cargos de nível superior).
Demais etapas e resultados: seguirão o cronograma previsto no Anexo IV, com publicações no Diário Oficial de Caraguatatuba, no site da Câmara e no site da Vunesp.
Como serão as provas do edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba
O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025 prevê provas objetivas para todos os cargos, com conteúdos organizados em Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, conforme o Anexo II do edital.
Para os cargos de nível superior, como Agente Financeiro, Controlador Interno, Oficial Legislativo e Ouvidor Legislativo, o programa inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e conteúdos específicos da área, além de temas de legislação e administração pública. No caso do Procurador Jurídico, a ênfase está em Direito e legislação aplicada ao serviço público.
Para o cargo de Condutor Parlamentar, o edital traz tópicos como legislação de trânsito, normas de circulação, direção defensiva, noções de mecânica básica de veículos e primeiros socorros, além de conteúdos de segurança viária.
O local exato de prova, horário e sala serão informados em edital de convocação específico, que o candidato deve acompanhar no Diário Oficial do Município e no site da Vunesp, não sendo aceito alegar desconhecimento.