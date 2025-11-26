O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município e abre 87 vagas imediatas para oito cargos de níveis médio e superior, com salários que vão de R$ 3.415,85 a R$ 14.045,76, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

O edital concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba 2025, organizado pela Fundação Vunesp, é uma oportunidade importante para quem busca estabilidade no serviço público na região do Litoral Norte de São Paulo.