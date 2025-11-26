A mãe do suspeito apontado como responsável por uma perseguição que terminou na morte de um policial militar morreu nesta terça-feira (25) após sofrer um infarto ao ser informada da prisão do filho. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

Segundo informações da Ric RECORD Oeste, o mal-estar começou quando ela soube que o rapaz havia sido detido, em Cascavel (PR). A mulher foi levada à UPA em um carro particular escoltado pela Polícia Militar, mas não sobreviveu após os primeiros socorros.