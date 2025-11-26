Quatro pessoas foram presas pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) na tarde desta sexta-feira (26) em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Antônio Dias Cardoso, no Parque Três Marias.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 3º BAEP localizou dois homens e duas mulheres que mantinham uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9 mm, dentro da residência onde estavam.