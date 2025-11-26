26 de novembro de 2025
EM TAUBATÉ

VÍDEO: Baep prende quatro suspeitos e apreende submetralhadora

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/BAEP

Quatro pessoas foram presas pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) na tarde desta sexta-feira (26) em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Antônio Dias Cardoso, no Parque Três Marias.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 3º BAEP localizou dois homens e duas mulheres que mantinham uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9 mm, dentro da residência onde estavam.

Os suspeitos foram conduzidos ao plantão policial de Taubaté, onde permaneceram à disposição da Justiça.

