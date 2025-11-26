Maurício Gonçalves Garcia, 28 anos, estudante de Direito, admitiu ter matado a própria mãe, a professora aposentada Eliana Roschel, de 61 anos. Em entrevista, ele relatou que a morte teria ocorrido após uma discussão seguida de um empurrão.

Segundo a investigação em São Paulo, o jovem afirmou que a mãe caiu da escada e bateu a cabeça. Dois dias depois, já com o corpo sem vida, ele retornou ao imóvel, cortou o dedo da vítima para desbloquear o celular e acessar contas bancárias, enrolou o corpo em um lençol, levou no porta-malas do carro e o queimou em um terreno baldio.