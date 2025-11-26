Maurício Gonçalves Garcia, 28 anos, estudante de Direito, admitiu ter matado a própria mãe, a professora aposentada Eliana Roschel, de 61 anos. Em entrevista, ele relatou que a morte teria ocorrido após uma discussão seguida de um empurrão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a investigação em São Paulo, o jovem afirmou que a mãe caiu da escada e bateu a cabeça. Dois dias depois, já com o corpo sem vida, ele retornou ao imóvel, cortou o dedo da vítima para desbloquear o celular e acessar contas bancárias, enrolou o corpo em um lençol, levou no porta-malas do carro e o queimou em um terreno baldio.
Maurício justificou as ações posteriores dizendo ter agido “por desespero” e alegou que não sabia como proceder após a morte da mãe. O comportamento do estudante, porém, já despertava preocupação na família. Um tio da vítima afirmou que o sobrinho apresentava “crises sociais, sinais de psicopatia e falta total de empatia”, além de não manter amizades ou relacionamentos.
Ele acabou preso após assaltar um posto de combustível e agora cumpre prisão temporária de 30 dias enquanto o caso segue sob apuração. A frieza demonstrada pelo suspeito chama atenção até mesmo de profissionais acostumados a lidar com crimes graves.