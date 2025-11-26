Uma enfermeira enviou mensagens de áudio e texto a uma amiga nas primeiras horas da manhã de domingo (23), pedindo ajuda e relatando uma discussão com o companheiro. Pouco depois, ela deixou de responder às ligações e não foi mais vista com vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com familiares e testemunhas, o caso ocorreu na manhã de domingo. A diarista que chegava para trabalhar encontrou a vítima já sem vida na varanda da residência, com hematomas, cabelo desarrumado e sinais de violência, incluindo unhas arrancadas.
O principal suspeito é o companheiro da enfermeira, que possui histórico de agressões contra antigas parceiras. Ele fugiu levando seus pertences e, até o momento, permanece foragido.
Para a família, não há dúvidas de que se trata de um feminicídio. Eles pedem que a investigação avance com rapidez e que o crime não fique impune.
E noisior pé de guerra aqui com esse drogado”
“Nossa sério”
“Sério”
“Tô com uma vontade de matar esse cara”
“Nossa calma”
“Chama a polícia pra mim”
“Por favor!”
Essas foram as últimas mensagens trocadas pela moça com uma amiga. Depois, foi localizada sem vida.