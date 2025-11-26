Uma enfermeira enviou mensagens de áudio e texto a uma amiga nas primeiras horas da manhã de domingo (23), pedindo ajuda e relatando uma discussão com o companheiro. Pouco depois, ela deixou de responder às ligações e não foi mais vista com vida.

De acordo com familiares e testemunhas, o caso ocorreu na manhã de domingo. A diarista que chegava para trabalhar encontrou a vítima já sem vida na varanda da residência, com hematomas, cabelo desarrumado e sinais de violência, incluindo unhas arrancadas.