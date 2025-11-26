26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Camila, enfermeira, é achada morta; última mensagem assusta

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Camila era enfermeira
Camila era enfermeira

Uma enfermeira enviou mensagens de áudio e texto a uma amiga nas primeiras horas da manhã de domingo (23), pedindo ajuda e relatando uma discussão com o companheiro. Pouco depois, ela deixou de responder às ligações e não foi mais vista com vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com familiares e testemunhas, o caso ocorreu na manhã de domingo. A diarista que chegava para trabalhar encontrou a vítima já sem vida na varanda da residência, com hematomas, cabelo desarrumado e sinais de violência, incluindo unhas arrancadas.

O principal suspeito é o companheiro da enfermeira, que possui histórico de agressões contra antigas parceiras. Ele fugiu levando seus pertences e, até o momento, permanece foragido.

Para a família, não há dúvidas de que se trata de um feminicídio. Eles pedem que a investigação avance com rapidez e que o crime não fique impune.

E noisior pé de guerra aqui com esse drogado”
“Nossa sério”
“Sério”
“Tô com uma vontade de matar esse cara”
“Nossa calma”
“Chama a polícia pra mim”
“Por favor!”

Essas foram as últimas mensagens trocadas pela moça com uma amiga. Depois, foi localizada sem vida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários