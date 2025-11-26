Jacareí se despediu de José Maurício de Almeida, 79 anos, nesta última terça-feira (25). A cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta (26), com sepultamento no Cemitério Memorial do Vale.

Também conhecido por muitos como 'Mineirinho', José Maurício era um homem tranquilo e que aproveitou bem a vida. Agora, ficam as boas lembranças.