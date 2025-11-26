Jacareí se despediu de José Maurício de Almeida, 79 anos, nesta última terça-feira (25). A cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta (26), com sepultamento no Cemitério Memorial do Vale.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também conhecido por muitos como 'Mineirinho', José Maurício era um homem tranquilo e que aproveitou bem a vida. Agora, ficam as boas lembranças.
Reinaldo Silva destacou nas redes sociais o caráter do amigo. "Notícia triste. Descanse em paz Maurício... Gente boa , Deus abençoe e conforte sua família e amigos nesse momento tão difícil", escreveu.
João Bernardes também lamentou. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", disse.