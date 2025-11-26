26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
Luto

'Descanse em paz, Maurício'; Vale se despede dele aos 79 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
José Maurício de Almeida, 79 anos
José Maurício de Almeida, 79 anos

Jacareí se despediu de José Maurício de Almeida, 79 anos, nesta última terça-feira (25). A cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta (26), com sepultamento no Cemitério Memorial do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Também conhecido por muitos como 'Mineirinho', José Maurício era um homem tranquilo e que aproveitou bem a vida. Agora, ficam as boas lembranças.

Reinaldo Silva destacou nas redes sociais o caráter do amigo. "Notícia triste. Descanse em paz Maurício... Gente boa , Deus abençoe e conforte sua família e amigos nesse momento tão difícil", escreveu.

João Bernardes também lamentou. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários