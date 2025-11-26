26 de novembro de 2025
LUTO

'Será lembrada com muito carinho'; adeus dona Cecília, 76 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cecília Bortolon
Cecília Bortolon

Cecília Bortolon morreu em Jacareí nesta nesta última terça-feira (25), aos 76 anos de idade. E o sepultamento aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.

Muito querida, deixará saudades especialmente aos filhos. E, nas redes sociais, muitos conhecidos prestaram homenagens merecidas a ela.

Silvia Miranda Barboza desejou força aos parentes. "Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Será lembrada com muito carinho", escreveu.

Maria Araújo citou os filhos de dona Cecília na postagem que fez no Facebook. "Meus sentimentos Rita Sandreli Felipe e toda família minha amiga e irmã Cecília está na paz do meu senhor saudades sim tristeza não vai deixar muitas saudades", disse.

