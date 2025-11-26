Cecília Bortolon morreu em Jacareí nesta nesta última terça-feira (25), aos 76 anos de idade. E o sepultamento aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.

Muito querida, deixará saudades especialmente aos filhos. E, nas redes sociais, muitos conhecidos prestaram homenagens merecidas a ela.