Maria Padilha da Silva morreu aos 82 anos nesta última segunda-feira (24), em Jacareí. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta terça (25), à tarde, no Cemitério Municipal de Guararema, já na Grande São Paulo.

Dona Maria Padilha era muito querida e deixará boas lembranças. Nas redes sociais, muitos desejaram forças aos familiares neste momento de luto.