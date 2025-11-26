26 de novembro de 2025
LUTO

Maria Padilha, 82 anos, morre no Vale e deixa família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria Padilha da Silva
Maria Padilha da Silva

Maria Padilha da Silva morreu aos 82 anos nesta última segunda-feira (24), em Jacareí. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta terça (25), à tarde, no Cemitério Municipal de Guararema, já na Grande São Paulo.

Dona Maria Padilha era muito querida e deixará boas lembranças. Nas redes sociais, muitos desejaram forças aos familiares neste momento de luto.

Silvio Cesar Serda lamentou a partida dela. "Meus sentimentos a todos os amigos e familiares", escreveu no Facebook.

Sylwana Carvalho Dos Santos também desejou força aos parentes. "Meus sentimentos à família, familiares e amigos e muita Luz  do Senhor Jesus pra ela! E que Deus conforte o coração de cada um de vcs", disse.

