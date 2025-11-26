A Polícia Civil instaurou investigação para apurar a morte de um cão ocorrida em um pet shop localizado na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, na zona sul de de São José dos Campos. O caso é tratado como crime de maus-tratos contra animal.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 7º DP (Distrito Policial), a tutora levou três cães ao estabelecimento conhecido como “Cia do Tosador” na tarde do dia 24 de outubro de 2025 para a realização de banho. Os animais seriam retirados por volta das 15h30, mas o proprietário só conseguiu chegar ao local por volta das 17h10.

Ao entrar no pet shop, a tutora encontrou o bulldog francês Bruce, de nove meses, desacordado sobre uma mesa. Os outros dois cães, Tony, de 12 anos, e T’Challa, de cinco anos, ambos da raça pug, apresentavam sinais de estresse e medo. Segundo a tutora, as funcionárias do local não demonstraram preocupação com o estado do animal, continuando inclusive a oferecer serviços enquanto o cachorro permanecia inconsciente.