A Polícia Civil instaurou investigação para apurar a morte de um cão ocorrida em um pet shop localizado na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, na zona sul de de São José dos Campos. O caso é tratado como crime de maus-tratos contra animal.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 7º DP (Distrito Policial), a tutora levou três cães ao estabelecimento conhecido como “Cia do Tosador” na tarde do dia 24 de outubro de 2025 para a realização de banho. Os animais seriam retirados por volta das 15h30, mas o proprietário só conseguiu chegar ao local por volta das 17h10.
Ao entrar no pet shop, a tutora encontrou o bulldog francês Bruce, de nove meses, desacordado sobre uma mesa. Os outros dois cães, Tony, de 12 anos, e T’Challa, de cinco anos, ambos da raça pug, apresentavam sinais de estresse e medo. Segundo a tutora, as funcionárias do local não demonstraram preocupação com o estado do animal, continuando inclusive a oferecer serviços enquanto o cachorro permanecia inconsciente.
Uma das funcionárias afirmou que o animal estaria apenas urinando, mas ao ser colocado no chão, Bruce não conseguiu se manter em pé e caiu. Diante da situação, e informada de que não havia veterinário no estabelecimento, a tutora levou o cão às pressas a uma clínica veterinária. Durante o trajeto, Bruce começou a sangrar pela boca e, apesar de ter chegado com vida, morreu cerca de 20 minutos depois.
Posteriormente, a tutora foi informado de que o cão havia sido colocado em uma secadora conhecida como “Saara Turbo Jet”, equipamento que, segundo especialistas, é contraindicado para raças braquicefálicas, como o bulldog francês, devido ao alto risco de hipertermia e insuficiência respiratória.
Ainda conforme o registro policial, os outros dois cães também passaram mal e precisaram de internação, permanecendo cerca de três dias sob cuidados veterinários.
O corpo do animal passou por exame necroscópico, que apontou sinais compatíveis com maus-tratos. O laudo revelou quadro de congestão pulmonar severa, hemorragias, hipertermia, falência respiratória e alterações em órgãos como fígado e rins, indicando distúrbio circulatório grave. O exame acrescenta que a exposição a ambiente fechado, quente e estressante teria provocado hiperventilação, colapso respiratório e, por fim, a morte do cão por insuficiência respiratória aguda.
O exame histopatológico confirmou lesões internas e hemorragias, reforçando a suspeita de abuso e negligência durante o procedimento de banho.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. O pet shop foi formalmente citado como investigado e poderá responder criminalmente caso sejam confirmadas as irregularidades. O caso segue sob investigação.