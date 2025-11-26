26 de novembro de 2025
Logo Sampi
LUTO

Adeus, José Roberto; ele morreu aos 69 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
José Roberto Torres
José Roberto Torres

José Roberto Torres morreu aos 69 anos nesta última terça-feira (25), em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta-feira (26), no crematório Campo das Oliveiras.

Homem simples e cheio de amigos, José Roberto deixará saudades. Mas, ao mesmo tempo, ficam as boas lembranças e lições deixadas por ele.

Maria Do Socorro Barbosa, nas redes sociais, desejou força aos parentes próximos. "Meus sentimentos ao familiar e amigos que Deus console nesse momento de dor", disse.

Claudia Camara também lamentou muito. "Que a memória de José Roberto Torres seja sempre lembrada com carinho e respeito, minha mais sincera condolência à família", escreveu.

