José Roberto Torres morreu aos 69 anos nesta última terça-feira (25), em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta-feira (26), no crematório Campo das Oliveiras.

Homem simples e cheio de amigos, José Roberto deixará saudades. Mas, ao mesmo tempo, ficam as boas lembranças e lições deixadas por ele.