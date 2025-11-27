Moradores da Vila Sinhá, na zona norte de São José dos Campos, têm enfrentado uma infestação de escorpiões nas últimas semanas.

A equipe recebeu a denúncia de Mariana Silva, que afirma que diversos escorpiões vêm aparecendo na casa da mãe, localizada na Rua Jaguari. Segundo ela, a situação preocupa ainda mais porque a família já viveu uma tragédia relacionada ao problema.