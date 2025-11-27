Moradores da Vila Sinhá, na zona norte de São José dos Campos, têm enfrentado uma infestação de escorpiões nas últimas semanas.
A equipe recebeu a denúncia de Mariana Silva, que afirma que diversos escorpiões vêm aparecendo na casa da mãe, localizada na Rua Jaguari. Segundo ela, a situação preocupa ainda mais porque a família já viveu uma tragédia relacionada ao problema.
Mariana perdeu o filho há dez anos após uma picada de escorpião, caso que ganhou repercussão na época. O menino, então com 4 anos, foi picado enquanto brincava em casa e morreu depois de sofrer cinco paradas cardíacas. O episódio marcou a moradora, que diz ter pavor do animal e teme que outras famílias passem pelo mesmo.
Ela relata que os escorpiões têm surgido com frequência dentro da residência e que há problemas de manutenção no bairro. “Vejo que falta muita manutenção nos esgotos. Não é a primeira vez que aparece. A gente liga na prefeitura, falam que vão passar para o zoonoses, mas nada é feito em relação à prevenção”, afirmou.
Mariana também enviou fotos de escorpiões encontrados recentemente pela família. Ela diz que, no momento do susto, nem sempre conseguem registrar as ocorrências, mas garante que os casos têm sido frequentes.
Indignada, ela cobra mais atenção do poder público. “Eu quero que olhem com mais empatia para os bairros que são largados pelas prefeituras. Se preocupam tanto com bairros mais nobres, e onde realmente precisa é esquecido”, desabafou.
A moradora reforça que a comunidade teme novos acidentes e pede ações emergenciais de limpeza, manutenção da rede de esgoto e vistoria da equipe de controle de zoonoses.
Procurada pela redação OVale, a Prefeitura de São José dos Campos respondeu em nota que quando a moradora procurou a reportagem, na quarta-feira (26), não havia nenhuma solicitação via 156 para o endereço.
A moradora registrou sua demanda apenas às 11h17 de quinta-feira (27). Após o recebimento, já foi programada uma visita do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para o local nesta sexta-feira (28).
A Prefeitura reforça que todas as demandas e pedidos de serviços públicos, manutenção, zeladoria e demais, devem ser feitas no canal oficial 156 (telefone, site ou aplicativo), com registro de protocolo.