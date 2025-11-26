O Viapol São José Vôlei perdeu em casa para o vice-líder Cruzeiro por 3 sets a 0 na noite desta quarta-feira (26), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 20/25, 13/25 e 17/25, em uma hora e meia de partida.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, soma a sexta derrota no campeonato e segue com uma vitória, em 11º e penúltimo lugar na classificação. E o time mineiro, vice-líder, chega a sete vitórias, com apenas duas derrotas.