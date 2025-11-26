O Viapol São José Vôlei perdeu em casa para o vice-líder Cruzeiro por 3 sets a 0 na noite desta quarta-feira (26), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 20/25, 13/25 e 17/25, em uma hora e meia de partida.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, soma a sexta derrota no campeonato e segue com uma vitória, em 11º e penúltimo lugar na classificação. E o time mineiro, vice-líder, chega a sete vitórias, com apenas duas derrotas.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar domingo (30), quando visita o Guarulhos, a partir das 18h30, na cidade da Grande São Paulo. E o Cruzeiro joga na terça-feira, dia 2, às 19h, quando recebe o Praia Clube, em Contagem (MG).
Como foi o jogo
No primeiro set, conforme já era esperado, o Cruzeiro dominou as ações e fechou o período em 25 a 20, fazendo 1 a 0 sobre o São José, que não teve forças para reagir.
E, no segundo set, a situação ficou ainda pior para os joseenses. Isso porque o time mineiro fez uma vantagem ainda maior e fechou o período com 25 a 13, ampliando para 2 a 0.
No terceiro e decisivo set, o Cruzeiro novamente abriu rápida vantagem no placar. E o São José terminou a partida com a derrota por 3 a 0.