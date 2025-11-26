O Tribunal de Justiça aceitou recurso do Ministério Público e condenou a empresa Darc Engenharia a "promover a reparação integral do dano patrimonial causado" à Prefeitura de Taubaté por ter fraudado uma licitação feita pelo município em 2016.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em setembro de 2024, a primeira instância já havia concluído que a Darc e outra empresa, a Andrade Britta, omitiram integrar um mesmo grupo para participar de uma licitação feita pela Prefeitura. No entanto, na ocasião, a juíza Rita de Cassia Spasini de Souza Lemos, da Vara da Fazenda Pública, entendeu que não teria havido dano aos cofres públicos e condenou as duas firmas apenas com a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos públicos - por dois anos, no caso da Andrade Britta, e por três anos, no caso da Darc.