Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos após uma tentativa de roubo de motocicleta na zona leste de São José dos Campos, na madrugada desta quinta-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 3h, depois que uma equipe da 1ª Companhia do 46º BPM/I recebeu informações sobre o crime, registrado em uma farmácia no bairro Vista Verde.
Com os dados repassados via rádio, outras viaturas intensificaram o patrulhamento nas possíveis rotas de fuga. Os suspeitos foram localizados e abordados na Estrada do Cajuru.
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram dois simulacros de arma de fogo e uma mixa. Ainda de acordo com a corporação, os adolescentes confessaram envolvimento na tentativa de roubo.
Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permaneceram apreendidos.
A ocorrência foi registrada pela Comunicação Social do 46º BPM/I.