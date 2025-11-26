Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos após uma tentativa de roubo de motocicleta na zona leste de São José dos Campos, na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 3h, depois que uma equipe da 1ª Companhia do 46º BPM/I recebeu informações sobre o crime, registrado em uma farmácia no bairro Vista Verde.