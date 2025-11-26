Um homem foi encontrado morto dentro de sua residência na rua Dalva Siqueira Bustamante, na região do bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos. O corpo estava em avançado estado de decomposição.
A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta quarta-feira (26), após o encontro do homem morto em casa. Ele tinha aproximadamente 55 anos.
Segundo informações, seis cães que viviam com a vítima estavam dentro do imóvel e chegaram a se alimentar de partes do corpo, devido ao tempo em que o homem estava morto. O ambiente apresentava forte odor, o que chamou a atenção de vizinhos.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no acesso ao imóvel, já que a presença dos animais dificultava a entrada das equipes. Após a contenção dos cães, a casa foi acessada e o corpo, encontrado.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local, e as causas da morte serão investigadas.