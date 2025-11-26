26 de novembro de 2025
MORTE SUSPEITA

URGENTE: Corpo é achado em estado de decomposição em casa de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Local de encontro do corpo, na região sul de São José
Local de encontro do corpo, na região sul de São José

Um homem foi encontrado morto dentro de sua residência na rua Dalva Siqueira Bustamante, na região do bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta quarta-feira (26), após o encontro do homem morto em casa. Ele tinha aproximadamente 55 anos.

Segundo informações, seis cães que viviam com a vítima estavam dentro do imóvel e chegaram a se alimentar de partes do corpo, devido ao tempo em que o homem estava morto. O ambiente apresentava forte odor, o que chamou a atenção de vizinhos.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no acesso ao imóvel, já que a presença dos animais dificultava a entrada das equipes. Após a contenção dos cães, a casa foi acessada e o corpo, encontrado.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local, e as causas da morte serão investigadas.

