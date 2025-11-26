Um homem foi encontrado morto dentro de sua residência na rua Dalva Siqueira Bustamante, na região do bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta quarta-feira (26), após o encontro do homem morto em casa. Ele tinha aproximadamente 55 anos.