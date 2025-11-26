DANIEL PEREIRA DA ROSA
Falecimento: 26/11/2025
Idade: 62 anos
Velório: Municipal de São Francisco Xavier
Sepultamento: 27/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal São Francisco Xavier (SJC)
MARIA CECILIA SANTANA ALVES
Falecimento: 26/11/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 27/11/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
PAULO TAQUECI KINOSHITA
Falecimento: 26/11/2025
Idade: 75 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
CHAILLANY MATOS MARQUES
Falecimento: 26/11/2025
Idade: 57 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 26/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
MARIA IRACIDES DE FARIA PALMA
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 26/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Bom Pastor - Brasópolis/MG
MARCOS PACHECO
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: Memorial do Vale - Jacareí
Sepultamento: 26/11/2025 às 16h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
ZILDA SILVA SEVERINO
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 79 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 14h15
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
BRUNO DE ALMEIDA LOURENÇO
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 36 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ELZITA VERMONDE DE ARAUJO
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JAIR DOUSSEAU
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 95 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)
ANDREIA FERREIRA SANTOS DA SILVA
Falecimento: 25/11/2025
Idade: 44 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 26/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)