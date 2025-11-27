A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma sexta-feira (28) marcada por tempo firme na maior parte das cidades, com sol entre nuvens e ausência de chuva na maioria dos municípios. Segundo dados do Climatempo, as temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem ao longo da tarde, mantendo a tendência de calor moderado típico do fim de novembro.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 28°C, e a noite deve registrar formação de nevoeiro, o que pode reduzir a visibilidade em vias urbanas e rodovias. Já em Taubaté, a mínima será de 16°C e a máxima chega a 28°C, com sol e algumas nuvens ao longo do dia. Há previsão de névoa ao amanhecer, mas a noite tende a ser de poucas nuvens.