A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma sexta-feira (28) marcada por tempo firme na maior parte das cidades, com sol entre nuvens e ausência de chuva na maioria dos municípios. Segundo dados do Climatempo, as temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem ao longo da tarde, mantendo a tendência de calor moderado típico do fim de novembro.
Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 28°C, e a noite deve registrar formação de nevoeiro, o que pode reduzir a visibilidade em vias urbanas e rodovias. Já em Taubaté, a mínima será de 16°C e a máxima chega a 28°C, com sol e algumas nuvens ao longo do dia. Há previsão de névoa ao amanhecer, mas a noite tende a ser de poucas nuvens.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá um dia estável, com mínima de 18°C e máxima de 25°C, sob sol com algumas nuvens e sem chuva. Em Guaratinguetá, o tempo também permanece firme, com sol entre nuvens, temperaturas entre 16°C e 29°C e zero chance de precipitação. A exceção da região será Campos do Jordão, que terá maior variação de condições: mínima de 12°C, máxima de 24°C e 86% de chance de pancadas de chuva à tarde, além de possível nevoeiro durante a noite.