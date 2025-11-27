Soma-se a isso o chorume proveniente de aterros sanitários e antigos lixões da região metropolitana – incluindo o de Gramacho –, que é misturado ao esgoto nas ETEs e lançado ao mar com substâncias que não são removidas pelos processos convencionais de tratamento, pois essas estruturas não foram projetadas para tratar ou remover tais poluentes.

Três cenários distintos. Um mesmo enredo dramático: o Brasil está contaminando suas águas com venenos invisíveis – seja na floresta amazônica, nos grandes centros urbanos ou nas zonas costeiras. A centenária e persistente crise da contaminação por mercúrio é amplamente difundida e reconhecida, ainda que pouco debelada, ensinada nas escolas e tratada em acordos globais. No caso do chorume, entretanto, a omissão é agravada pelo desconhecimento: pouco se fala, pouco se debate, e a sociedade desconhece por completo sua gravidade e seus efeitos devastadores sobre a qualidade dos nossos rios. Diferentemente do mercúrio, concentrado majoritariamente na região Norte e Centro-Oeste em áreas de garimpo, o chorume é lançado como carga poluente em todas as regiões do Brasil.

Um país que dilui veneno em plena crise hídrica

Uma das mais graves experiências provocadas pelas mudanças climáticas é a crise hídrica que assombra os grandes aglomerados urbanos, cuja recorrência aumenta a cada ciclo. Secas que antes ocorriam a cada 50 anos hoje se repetem em intervalos de apenas cinco (como a maior crise da história em São Paulo, em 2014/2015, e a crise nacional de 2021).