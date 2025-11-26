26 de novembro de 2025
TRIBUNAL DO JÚRI

Réu por matar jovem em adega do Vale é condenado a 26 anos

Por Da redãção | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Drogas e correntes apreendidas na casa dos suspeitos, em julho de 2024
Drogas e correntes apreendidas na casa dos suspeitos, em julho de 2024

Um homem acusado de matar a tiros o jovem Samuel Henrique de Sousa Victor, de 19 anos, em uma adega de Taubaté, foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado nessa terça-feira (25), pelo Tribunal do Júri.

O crime ocorreu em 10 de julho de 2024, em frente a uma adega de Taubaté, no bairro Vila Nogueira. Samuel foi atingido com tiros na região da cabeça e tórax.

Segundo a investigação, dois irmãos teriam envolvimento no crime. Um deles, adolescente, chegou a ser apreendido dias após o crime. O outro foi condenado pelo homicídio. Na época do crime, uma segunda vítima também foi alvejada na mão, mas sobreviveu.

O caso foi investigado por policiais civis do setor de Homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. O trabalho permitiu a coleta de provas e a identificação do autor do homicídio consumado.

A investigação apontou a autoria do homicídio a dois irmãos, sendo um maior de idade e o outro menor. A motivação também foi comprovada: vingança pela subtração de uma corrente de prata de um dos irmãos.

Após o crime, os autores subtraíram as correntes de prata da vítima fatal e o boné da vítima alvejada na mão, sendo tais pertences apreendidos durante a investigação. Segundo a polícia, o boné estava em destaque na casa dos autores, como uma espécie de “troféu”.

Durante a prisão do irmão maior de idade, realizada por policiais da Deic, seu celular foi apreendido. Na análise, ele assumia a autoria do crime juntamente com seu irmão adolescente, e ainda zombava do crime cometido por eles.

“Restou demonstrado que o crime foi premeditado, mediante emboscada, sem chance de defesa para a vítima e por motivo fútil”, informou a Deic.

