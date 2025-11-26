Um homem acusado de matar a tiros o jovem Samuel Henrique de Sousa Victor, de 19 anos, em uma adega de Taubaté, foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado nessa terça-feira (25), pelo Tribunal do Júri.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em 10 de julho de 2024, em frente a uma adega de Taubaté, no bairro Vila Nogueira. Samuel foi atingido com tiros na região da cabeça e tórax.