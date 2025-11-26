Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma mulher de 61 anos viveu momentos de horror nas mãos de dois criminosos violentos no Vale do Paraíba. Encapuzados, eles invadiram a casa, mataram o marido dela e a amarraram e espancaram, deixando-a ensanguentada.

O crime aconteceu durante um violento assalto na zona rural de Pindamonhangaba, na noite dessa terça-feira (25), na residência do casal. Os bandidos invadiram o imóvel, agrediram o casal e fugiram levando objetos e o carro da família.

Alessandro Maurício da Silva, 50 anos, morreu após entrar em luta corporal com os dois assaltantes encapuzados que invadiram sua residência. A esposa foi agredida, amarrada e só conseguiu pedir ajuda após conseguir se soltar.

Dentro da residência, o corpo de Alessandro foi encontrado entre cacos de vidro, com ferimentos nos braços e nas pernas. Inicialmente, a perícia científica indicou que não há sinais de disparos de arma de fogo. A casa estava totalmente revirada, com manchas de sangue pela sala e portas.

O crime.