LATROCÍNIO

Morte e violência: casal vive horror com bandidos em casa no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Vecteezy
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma noite de terror.

Uma mulher de 61 anos viveu momentos de horror nas mãos de dois criminosos violentos no Vale do Paraíba. Encapuzados, eles invadiram a casa, mataram o marido dela e a amarraram e espancaram, deixando-a ensanguentada.

O crime aconteceu durante um violento assalto na zona rural de Pindamonhangaba, na noite dessa terça-feira (25), na residência do casal. Os bandidos invadiram o imóvel, agrediram o casal e fugiram levando objetos e o carro da família.

Alessandro Maurício da Silva, 50 anos, morreu após entrar em luta corporal com os dois assaltantes encapuzados que invadiram sua residência. A esposa foi agredida, amarrada e só conseguiu pedir ajuda após conseguir se soltar.

Dentro da residência, o corpo de Alessandro foi encontrado entre cacos de vidro, com ferimentos nos braços e nas pernas. Inicialmente, a perícia científica indicou que não há sinais de disparos de arma de fogo. A casa estava totalmente revirada, com manchas de sangue pela sala e portas.

O crime.

Em depoimento gravado no pronto-socorro, a esposa contou que ouviu batidas na porta “antes de começar a novela”. Ao abrir, foi rendida por dois criminosos encapuzados, que a amarraram pelos braços e pés e cobriram sua cabeça com um cobertor. Ela relatou que não ouviu tiros, apenas o barulho da casa sendo revirada enquanto os criminosos exigiam dinheiro.

Segundo ela, o marido comentava com amigos e familiares que aguardava uma indenização financeira, informação que pode ter motivado o crime, segundo a polícia.

Após conseguir se soltar, a mulher buscou ajuda na casa de um vizinho por volta das 21h30, início de um jogo de futebol. O morador relatou que a mulher chegou ensanguentada, pedindo socorro, e que não ouviu barulhos vindos da residência antes disso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e encontrou Alessandro já sem vida dentro da casa, que estava revirada. A esposa foi localizada amarrada e machucada. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, onde permanece sob cuidados médicos.

No local, os criminosos levaram televisores, celular, cartões bancários com senha e o carro do casal.

A Polícia Civil informou que o crime ocorreu em uma área afastada, sem câmeras de segurança. Porém, uma casa vizinha, descrita como grande e branca, teria equipamentos que podem auxiliar na investigação. A perícia foi acionada para coleta de sangue e impressões digitais.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). A perícia coletou amostras de sangue e outros vestígios para confronto futuro. A vítima sobrevivente foi orientada a procurar o SIG da Delegacia de Pindamonhangaba para complementar seu depoimento quando estiver em condições. Até o momento, ninguém foi preso.

