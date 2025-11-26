Uma noite de terror.
Uma mulher de 61 anos viveu momentos de horror nas mãos de dois criminosos violentos no Vale do Paraíba. Encapuzados, eles invadiram a casa, mataram o marido dela e a amarraram e espancaram, deixando-a ensanguentada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu durante um violento assalto na zona rural de Pindamonhangaba, na noite dessa terça-feira (25), na residência do casal. Os bandidos invadiram o imóvel, agrediram o casal e fugiram levando objetos e o carro da família.
Alessandro Maurício da Silva, 50 anos, morreu após entrar em luta corporal com os dois assaltantes encapuzados que invadiram sua residência. A esposa foi agredida, amarrada e só conseguiu pedir ajuda após conseguir se soltar.
Dentro da residência, o corpo de Alessandro foi encontrado entre cacos de vidro, com ferimentos nos braços e nas pernas. Inicialmente, a perícia científica indicou que não há sinais de disparos de arma de fogo. A casa estava totalmente revirada, com manchas de sangue pela sala e portas.
O crime.
Em depoimento gravado no pronto-socorro, a esposa contou que ouviu batidas na porta “antes de começar a novela”. Ao abrir, foi rendida por dois criminosos encapuzados, que a amarraram pelos braços e pés e cobriram sua cabeça com um cobertor. Ela relatou que não ouviu tiros, apenas o barulho da casa sendo revirada enquanto os criminosos exigiam dinheiro.
Segundo ela, o marido comentava com amigos e familiares que aguardava uma indenização financeira, informação que pode ter motivado o crime, segundo a polícia.
Após conseguir se soltar, a mulher buscou ajuda na casa de um vizinho por volta das 21h30, início de um jogo de futebol. O morador relatou que a mulher chegou ensanguentada, pedindo socorro, e que não ouviu barulhos vindos da residência antes disso.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e encontrou Alessandro já sem vida dentro da casa, que estava revirada. A esposa foi localizada amarrada e machucada. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, onde permanece sob cuidados médicos.
No local, os criminosos levaram televisores, celular, cartões bancários com senha e o carro do casal.
A Polícia Civil informou que o crime ocorreu em uma área afastada, sem câmeras de segurança. Porém, uma casa vizinha, descrita como grande e branca, teria equipamentos que podem auxiliar na investigação. A perícia foi acionada para coleta de sangue e impressões digitais.
A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). A perícia coletou amostras de sangue e outros vestígios para confronto futuro. A vítima sobrevivente foi orientada a procurar o SIG da Delegacia de Pindamonhangaba para complementar seu depoimento quando estiver em condições. Até o momento, ninguém foi preso.