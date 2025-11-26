A Polícia Civil investiga a morte do jovem Brayan de Moraes Gomes, de 18 anos, que foi morto a tiros na noite de terça-feira (25) enquanto “trabalhava na biqueira”, segundo relato feito à polícia. O crime ocorreu na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.

No dia do crime, Brayan estava no ponto de venda quando um homem mascarado se aproximou pedindo entorpecentes. Ao retornar com a droga, foi surpreendido pelos disparos. O autor fugiu sem ser identificado, segundo informações do boletim de ocorrência.