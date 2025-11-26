A Polícia Civil investiga a morte do jovem Brayan de Moraes Gomes, de 18 anos, que foi morto a tiros na noite de terça-feira (25) enquanto “trabalhava na biqueira”, segundo relato feito à polícia. O crime ocorreu na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.
No dia do crime, Brayan estava no ponto de venda quando um homem mascarado se aproximou pedindo entorpecentes. Ao retornar com a droga, foi surpreendido pelos disparos. O autor fugiu sem ser identificado, segundo informações do boletim de ocorrência.
De acordo com registro da Polícia Civil, equipes foram acionadas por volta das 19h50 para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegaram ao endereço, policiais militares já preservavam a área. Populares informaram que a vítima havia sido levada ao hospital por terceiros, mas a morte foi confirmada ainda durante a atuação das equipes.
Discussão.
O irmão de Brayan, que compareceu ao hospital, relatou aos investigadores que o jovem teria se envolvido em uma desavença com um homem no dia anterior. No entanto, ninguém soube identificar o indivíduo, tampouco fornecer características que ajudem na investigação.
A Polícia Civil requisitou perícia no local, e equipes do Instituto de Criminalística de Jacareí realizaram a análise da cena do crime. Também foi solicitado exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). Fotos e registro visuográfico foram anexados ao inquérito.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) também foi acionada, com um servidor da unidade comparecendo ao local para reforçar os trabalhos. A polícia ainda não tem suspeitos identificados. O crime será investigado como homicídio qualificado.